Areszty dla mężczyzn mających bezpośredni związek z tragicznym w skutkach zdarzeniem drogowym Data publikacji 02.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do sytuacji doszło w piątek 29 kwietnia br. na ternie powiatu kłodzkiego. Kierowca pojazdu terenowego, który jadąc wraz z pasażerem po trawiastym placu osiedlowym, nagle najechał na bawiące się tam dziecko. Następnie zbiegł z miejsca zderzenia, nie udzielając niezbędnej pomocy pokrzywdzonej. Niestety 9-letnia dziewczynka, w wyniku doznanych obrażeń zmarła. Policjanci od razu zajęli się sprawą i prowadząc intensywne działania pościgowe, zatrzymali 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o spowodowanie wypadku, a także będącego wraz z nim pasażera. W stosunku do dwóch podejrzanych sąd zastosował już trzymiesięczny areszt.

29 kwietnia br. przed godz. 18.00 dyżurny z Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju otrzymał zgłoszenie o potrąceniu dziecka. Z informacji wynikało, że zdarzenie to miało miejsce poza drogą publiczną, w rejonie jednego z trawiastych placów osiedlowych. Policjanci natychmiast tam pojechali i okazało się, że 9-letnia dziewczynka jest już reanimowana przez służby medyczne. Niestety, nie udało się jej uratować i w związku z doznanymi obrażeniami poniosła śmierć na miejscu.

Funkcjonariusze szybko rozpytali świadków zdarzenia i uzyskali informacje o tym, że kierujący terenowym autem potrącił dziecko w rejonie trawiastego wniesienia, a następnie pośpiesznie odjechał. Policjanci niezwłocznie przystąpili do działań pościgowych za kierowcą, wcześniej typując mężczyznę na podstawie informacji od mieszkańców i własnych ustaleń.

Zatrzymanie uciekiniera zważywszy na charakter czynu, którego się dopuścił, było dla mundurowych sprawą priorytetową. Do działań włączyli się wszyscy policjanci będący w służbie, a także zgłaszali się do jednostki funkcjonariusze, którzy przebywali w tym czasie na urlopach lub mieli wolne pomiędzy służbami. Część policjantów patrolowała teren miasta i pobliskie okolice, a kolejni analizowali dostępne zapisy z kamer monitoringów. Skrupulatnie sprawdzano każdą informację, którą udało się pozyskać, aby jak najszybciej namierzyć sprawcę i odtworzyć przebieg tego tragicznego w skutkach zdarzenia.

Działania te doprowadziły do ujawnienia poszukiwanego samochodu na terenie Polanicy-Zdroju, który to ukryty był w zaroślach. Zatrzymano także 23-letniego kierowcę przebywającego w jednym z prywatnych mieszkań. Został on doprowadzony do policyjnego aresztu. Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali, także w tej sprawie, 31-letniego pasażera tegoż auta.

Trwające w weekend czynności z udziałem policyjnej grupy dochodzeniowo-śledczej, które nadzorował bezpośrednio miejscowy prokurator, miały na celu kompleksowe zabezpieczenie materiału dowodowego, który pozwoliłby odtworzyć przebieg wypadku i jego okoliczności.

Sąd Rejonowy w Kłodzku, po kompleksowej analizie sprawy, podjął decyzję w stosunku co do dwóch mężczyzn, o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące,

Kierowca usłyszał zarzuty za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenie pomocy poszkodowanej, za co grozić może kara do 12 lat pozbawienia wolności. Natomiast pasażerowi, przedstawiono zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonej i jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.

asp. szt. Joanna Bielak

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku